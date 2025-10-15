- Категорія
Ціни на пальне 15 жовтня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 15 жовтня 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,44 грн (-4 коп.)
|А-95
|58,74 грн (-3 коп.)
|А-92
|57,22 грн (+3 коп.)
|ДП
|55,90 грн (-2 коп.)
|Газ
|34,45 грн (-1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|62,99
|59,49
|57,49
|56,49
|34,49
|SOCAR
|63,49
|60,82
|57,66
|34,65
|AMIC
|61,99
|58,91
|56,99
|56,10
|33,21
|БРСМ-Нафта
|54,02
|50,76
|32,62
Нагадаємо, у середу, 15 жовтня, ціни на нафту трохи знизилися. Настрої інвесторів погіршили два ключові фактори: прогноз Міжнародного енергетичного агентства про надлишок пропозиції у 2026 році та торгівельна напруженість між США та Китаєм, що загрожує скороченням попиту.