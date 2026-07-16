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Ціни на пальне 16 липня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

азс
Ціни на пальне 16 липня 2026 року / Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95

Сьогодні, 16 липня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 78,78 грн (+6 коп.)
А-95 74,86 грн (+17 коп.)
А-92 70,39 грн (+0,85 коп.)
ДП 76,48 грн (+20 коп.)
Газ 40,03 грн (+3 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 81,90 78,90 79,90 41,90
UPG 75,40 73,90 74,10 38,40
WOG 81,90 78,90 79,90 41,90
УКРНАФТА 76,90 73,90 70,90 74,90 38,40
SOCAR 80,76 77,90 79,76 41,47
AMIC 76,45 73,73 74,81 39,12
БРСМ-Нафта 70,69 77,20 38,06

Нагадаємо, загострення ситуації на Близькому Сході знову б'є по паливному ринку України. Поки світові котирування нафти штормить через атаки в Перській затоці, український гуртовий ринок злетів за лічені дні, змусивши водіїв завмерти в очікуванні. Delo.ua опитало експертів та учасників ринку, чи втримають АЗС нинішні цінники на бензин та дизель і до чого готуватися власникам авто з ГБО.

Автор:
Світлана Манько