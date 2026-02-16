- Категорія
Ціни на пальне 16 лютого 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 16 лютого 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|65,41 грн (0 коп.)
|А-95
|60,96 грн (+1 коп.)
|А-92
|59,65 грн (0 коп.)
|ДП
|60,64 грн (+2 коп.)
|Газ
|38,51 грн (+1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|66,99
|63,99
|63,99
|39,99
|UPG
|63,90
|60,90
|60,90
|38,22
|WOG
|66,99
|63,99
|63,99
|39,98
|УКРНАФТА
|64,99
|61,99
|59,99
|61,99
|38,94
|SOCAR
|67,13
|63,99
|63,70
|39,41
|AMIC
|63,54
|60,99
|60,94
|37,94
|БРСМ-Нафта
|58,65
|56,79
|36,85
Нагадаємо, у понеділок, 16 лютого, ціни на нафту залишаються майже без змін. Інвестори зважують наслідки другого раунду переговорів США та Ірану щодо ядерної програми Тегерана та можливе збільшення поставок від ОПЕК+.