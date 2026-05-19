Ціни на пальне 19 травня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 19 травня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|79,10 грн (+33 коп.)
|А-95
|74,62 грн (+47 коп.)
|А-92
|68,05 грн (+9 коп.)
|ДП
|87,29 грн (-9 коп.)
|Газ
|47,49 грн ( 0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|89,90
|48,90
|UPG
|77,90
|75,90
|85,90
|46,90
|WOG
|82,90
|79,90
|89,90
|48,90
|УКРНАФТА
|75,90
|72,90
|67,90
|86,90
|46,90
|SOCAR
|80,76
|77,90
|88,76
|48,47
|AMIC
|76,74
|73,46
|86,88
|47,04
|БРСМ-Нафта
|70,56
|84,08
|45,78
Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через гучні заяви Дональда Трампа щодо Ірану, що вже спровокувало стрибок міжнародних котирувань. Водночас в Україні ситуація на заправках протилежна: цінники на бензин, дизель та автогаз демонструють різноспрямовану динаміку, а аналітики прогнозують подальше здешевлення пального.