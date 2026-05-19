Ціни на пальне 19 травня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 19 травня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 79,10 грн (+33 коп.) А-95 74,62 грн (+47 коп.) А-92 68,05 грн (+9 коп.) ДП 87,29 грн (-9 коп.) Газ 47,49 грн ( 0 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 81,90 78,90 89,90 48,90 UPG 77,90 75,90 85,90 46,90 WOG 82,90 79,90 89,90 48,90 УКРНАФТА 75,90 72,90 67,90 86,90 46,90 SOCAR 80,76 77,90 88,76 48,47 AMIC 76,74 73,46 86,88 47,04 БРСМ-Нафта 70,56 84,08 45,78

Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через гучні заяви Дональда Трампа щодо Ірану, що вже спровокувало стрибок міжнародних котирувань. Водночас в Україні ситуація на заправках протилежна: цінники на бензин, дизель та автогаз демонструють різноспрямовану динаміку, а аналітики прогнозують подальше здешевлення пального.