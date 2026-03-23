- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 23 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 23 березня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|75,66 грн (+1,01 грн)
|А-95
|71,85 грн (+39 коп.)
|А-92
|66,60 грн (+11 коп.)
|ДП
|84,22 грн (+2,97 грн)
|Газ
|45,53 грн (+61 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|77,99
|74,99
|86,99
|46,99
|UPG
|76,90
|73,90
|85,90
|45,50
|WOG
|77,99
|74,99
|86,99
|46,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|80,99
|44,99
|SOCAR
|76,85
|73,99
|82,85
|46,69
|AMIC
|71,04
|68,07
|84,73
|44,04
|БРСМ-Нафта
|68,88
|81,99
|43,79
Нагадаємо, світові ціни на нафту злетіли до максимумів із 2022 року на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що вже спричинило різке подорожчання пального в Україні. Експерти попереджають: у найближчі дні дизель на АЗС може сягнути 90–95 грн за літр.