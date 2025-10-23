Ціни на пальне 23 жовтня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 23 жовтня 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,41 грн (+1 коп.) А-95 58,68 грн (+1 коп.) А-92 57,25 грн (+3 коп.) ДП 55,84 грн (+1 коп.) Газ 34,44 грн (+1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 62,99 59,49 57,49 56,49 34,49 SOCAR 63,49 60,82 57,66 34,65 AMIC 61,99 58,94 56,99 56,10 33,21 БРСМ-Нафта 54,02 50,76 32,63

Нагадаємо, світові ціни на нафту різко зросли після того, як Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії, посилюючи тиск на Москву для припинення війни в Україні.