Ціни на пальне 23 жовтня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 23 жовтня 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,41 грн (+1 коп.)
|А-95
|58,68 грн (+1 коп.)
|А-92
|57,25 грн (+3 коп.)
|ДП
|55,84 грн (+1 коп.)
|Газ
|34,44 грн (+1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|62,99
|59,49
|57,49
|56,49
|34,49
|SOCAR
|63,49
|60,82
|57,66
|34,65
|AMIC
|61,99
|58,94
|56,99
|56,10
|33,21
|БРСМ-Нафта
|54,02
|50,76
|32,63
Нагадаємо, світові ціни на нафту різко зросли після того, як Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії, посилюючи тиск на Москву для припинення війни в Україні.