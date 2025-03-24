- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 24 березня 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 24 березня 2025 року (понеділок), в Україні середні ціни на пальне суттєво змінилися.
- Бензин А-95 преміум: 59,16 грн (-19 коп.);
- Бензин А-95: 55,72 грн (-11 коп.);
- Бензин А-92: 52,35 грн (-65 коп.);
- Дизельне паливо: 54,33 грн (-12 коп.);
- Газ автомобільний: 36,34 грн (-10 коп.).
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
OKKO
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,97 грн.
UPG
- Бензин А-95 преміум: 55,90 грн;
- Бензин А-95: 53,90 грн;
- Дизельне паливо: 52,90 грн;
- Газ автомобільний: 35,32 грн.
WOG
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,48 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 преміум: 51,99 грн;
- Бензин А-95: 52,99 грн;
- Бензин А-92: 51,99 грн;
- Дизельне паливо: 51,99 грн;
- Газ автомобільний: 34,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 преміум: 60,82 грн;
- Бензин А-95: 57,66 грн;
- Дизельне паливо: 56,82 грн;
- Газ автомобільний: 37,32 грн.
AMIC
- Бензин А-95 преміум: 58,66 грн;
- Бензин А-95: 56,28 грн;
- Дизельне паливо: 54,70 грн;
- Газ автомобільний: 36,09 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 52,66 грн;
- Дизельне паливо: 50,08 грн;
- Газ автомобільний: 34,58 грн.
Нагадаємо, санкції США проти покупців іранської нафти розвернули глобальний тренд на нафтових ринках до зростання. Попри це, ціни на пальне на українському ринку ще не повністю відіграли попередній тренд на зниження нафтових котирувань. Таким чином на українських АЗС продовжать дешевшати бензин, дизель та автогаз.