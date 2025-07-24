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Ціни на пальне 24 липня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 24 липня 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,60 грн (+1 коп.)
|А-95
|59,04 грн (+1 коп.)
|А-92
|58,20 грн (0 коп.)
|ДП
|56,05 грн (+1 коп.)
|Газ
|34,46 грн (+1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|58,49
|55,99
|33,99
|SOCAR
|63,66
|60,82
|57,82
|34,48
|AMIC
|61,99
|58,83
|55,78
|33,13
|БРСМ-Нафта
|54,26
|51,02
|32,90
Нагадаємо, світові ціни на нафту демонструють зростання на тлі зростаючого оптимізму щодо розвитку міжнародної торгівлі та зниження запасів пального у США.