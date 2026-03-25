- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 25 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 25 березня 2026 року (середа), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|75,42 грн (-33 коп.)
|А-95
|71,85 грн (-19 коп.)
|А-92
|66,59 грн (-3 коп.)
|ДП
|84,65 грн (+1 коп.)
|Газ
|45,77 грн (+3 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|77,99
|74,99
|86,99
|46,99
|UPG
|74,90
|71,90
|84,90
|45,50
|WOG
|77,99
|74,99
|86,99
|46,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|80,99
|44,99
|SOCAR
|76,85
|73,99
|85,85
|46,69
|AMIC
|71,94
|68,99
|85,88
|44,90
|БРСМ-Нафта
|68,83
|81,99
|44,28
Нагадаємо, ціни на нафту впали приблизно на 4% у середу після появи інформації про нову дипломатичну спробу Вашингтона припинити конфлікт на Близькому Сході.