- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 27 січня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 27 січня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|64,22 грн (+1 коп.)
|А-95
|59,72 грн (0 коп.)
|А-92
|57,91 грн (+2 коп.)
|ДП
|59,39 грн (+1 коп.)
|Газ
|38,32 грн (0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|65,99
|62,99
|62,99
|39,99
|UPG
|62,80
|59,80
|59,80
|38,21
|WOG
|65,99
|62,99
|62,99
|39,98
|УКРНАФТА
|62,99
|59,99
|57,99
|59,99
|38,47
|SOCAR
|66,13
|62,99
|62,70
|39,41
|AMIC
|62,74
|60,02
|60,07
|38,08
|БРСМ-Нафта
|57,08
|55,44
|36,43
Нагадаємо, ціни на нафту у понеділок трохи зросли після того, як попередня сесія показала зростання більш ніж на 2%, оскільки перебої з видобутком у ключових регіонах США та геополітична напруженість між США та Іраном підштовхнули ринок вгору.