Ціни на пальне 28 жовтня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 28 жовтня 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,42 грн (+1 коп.) А-95 58,68 грн (+1 коп.) А-92 57,25 грн (0 коп.) ДП 55,89 грн (+3 коп.) Газ 34,46 грн (+2 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 62,99 59,49 57,49 56,49 34,49 SOCAR 63,49 60,82 57,66 34,65 AMIC 61,99 58,94 56,99 56,07 33,21 БРСМ-Нафта 53,96 50,72 32,56

Нагадаємо, світові ціни на нафту зросли у понеділок після того, як високопоставлені чиновники США та Китаю окреслили рамки потенційної торговельної угоди, що значно зменшило побоювання інвесторів щодо уповільнення світового економічного зростання через торговельні обмеження.