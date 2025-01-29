Ціни на пальне 29 січня 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 29 січня 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Бензин А-95 преміум : 60,26 грн (-1 коп.);

: 60,26 грн (-1 коп.); Бензин А-95 : 56,95 грн (-1 коп.);

: 56,95 грн (-1 коп.); Бензин А-92 : 54,37 грн (-5 коп.);

: 54,37 грн (-5 коп.); Дизельне паливо : 55,24 грн (+1 коп.);

: 55,24 грн (+1 коп.); Газ автомобільний: 37,14 грн (-1 коп.).

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

OKKO

Бензин А-95 преміум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельне паливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобільний: 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 преміум : 58,00 грн;

: 58,00 грн; Бензин А-95 : 56,00 грн;

: 56,00 грн; Дизельне паливо : 55,00 грн;

: 55,00 грн; Газ автомобільний: 37,01 грн.

WOG

Бензин А-95 преміум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельне паливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобільний: 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 преміум : 58,85 грн;

: 58,85 грн; Бензин А-95 : 56,65 грн;

: 56,65 грн; Бензин А-92 : 54,45 грн;

: 54,45 грн; Дизельне паливо : 54,45 грн;

: 54,45 грн; Газ автомобільний: 36,63 грн.

SOCAR

Бензин А-95 преміум : 61,66 грн;

: 61,66 грн; Бензин А-95 : 59,66 грн;

: 59,66 грн; Дизельне паливо : 58,16 грн;

: 58,16 грн; Газ автомобільний: 37,99 грн.

AMIC

Бензин А-95 преміум : 58,66 грн;

: 58,66 грн; Бензин А-95 : 56,57 грн;

: 56,57 грн; Дизельне паливо : 54,83 грн;

: 54,83 грн; Газ автомобільний: 36,59 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95 : 53,82 грн;

: 53,82 грн; Дизельне паливо : 50,38 грн;

: 50,38 грн; Газ автомобільний: 35,34 грн.

Нагадаємо, Дональд Трамп одразу після вступу на посаду президента США оголосив надзвичайний стан в енергетиці країни та пообіцяв збільшити видобуток нафти. Ці заяви вже вплинули на нафтовий ринок, зупинивши тривалий період зростання цін на нафту. Унаслідок цього знизилися гуртові ціни на бензин і дизель, що стабілізувало вартість палива на більшості АЗС. Автогаз також подешевшав у гурті, але на заправках зберігає потенціал до зростання. Детальніше про те, чого чекати на українських заправках, читайте в матеріалі Delo.ua.