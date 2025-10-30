Ціни на пальне 30 жовтня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 30 жовтня 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 62,62 грн (-79 коп.) А-95 58,70 грн (-1 коп.) А-92 56,90 грн (+3 коп.) ДП 56,47 грн (+8 коп.) Газ 34,47 грн (0 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 59,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 59,99 35,98 УКРНАФТА 58,99 58,99 56,99 56,99 34,49 SOCAR 63,49 60,82 58,66 34,48 AMIC 61,99 58,94 56,99 58,54 33,18 БРСМ-Нафта 54,02 51,11 32,72

Нагадаємо, ціни на нафту дещо знизилися в середу, продовживши своє триденне падіння, оскільки ринок зважує сумніви щодо ефективності нещодавніх санкцій США проти Росії та сигнали про потенційне збільшення видобутку з боку групи ОПЕК+.