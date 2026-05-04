- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 4 травня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 4 травня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|76,82 грн (+1,08 грн)
|А-95
|72,76 грн (+40 коп.)
|А-92
|67,18 грн (0 коп.)
|ДП
|88,40 грн (+37 коп.)
|Газ
|48,50 грн (-12 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|79,90
|76,90
|90,90
|49,90
|UPG
|74,90
|72,90
|86,90
|47,00
|WOG
|79,90
|76,90
|90,90
|49,90
|УКРНАФТА
|73,90
|70,90
|66,90
|86,90
|47,90
|SOCAR
|77,76
|74,90
|88,76
|49,55
|AMIC
|74,24
|71,10
|87,15
|48,31
|БРСМ-Нафта
|69,92
|86,56
|47,08
Нагадаємо, український ринок пального наразі завмер: гуртові ціни поступово зростають, проте на стелах АЗС поки фіксують тимчасове затишшя. Експерти, прогнозують, що травень принесе екстремальну волатильність, і вартість бензину та дизелю напряму залежатиме від дипломатичних новин з Близького Сходу.