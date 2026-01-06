- Категорія
Ціни на пальне 6 січня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 6 січня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,19 грн (0 коп.)
|А-95
|58,25 грн (-1 коп.)
|А-92
|56,60 грн (0 коп.)
|ДП
|58,30 грн (-1 коп.)
|Газ
|37,90 грн (+27 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|39,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|37,64
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|39,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|38,44
|SOCAR
|64,13
|60,99
|60,70
|38,41
|AMIC
|61,64
|58,99
|59,04
|37,70
|БРСМ-Нафта
|53,99
|53,83
|35,77
Нагадаємо, що після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро ціни на нафту продемонстрували зниження. Президент США Дональд Трамп підтвердив намір Вашингтона встановити контроль над нафтовидобувною Венесуелою та наголосив на продовженні дії повного енергетичного ембарго.