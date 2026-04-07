- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 7 квітня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 7 квітня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|76,94 грн (+14 коп.)
|А-95
|73,07 грн (+14 коп.)
|А-92
|67,30 грн (+6 коп.)
|ДП
|90,12 грн (+43 коп.)
|Газ
|48,98 грн (+14 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|79,90
|76,90
|92,00
|49,90
|UPG
|76,40
|73,40
|90,90
|49,00
|WOG
|80,00
|77,00
|91,90
|49,99
|УКРНАФТА
|72,90
|69,90
|66,90
|87,90
|48,90
|SOCAR
|78,85
|76,28
|90,85
|49,55
|AMIC
|74,07
|71,04
|90,78
|48,76
|БРСМ-Нафта
|69,94
|87,99
|47,55
Нагадаємо, блокада Ормузької протоки та нова хвиля геополітичної напруги підштовхнули нафту до стрімкого зростання — і цей ефект уже відчутний в Україні. Дизель і автогаз дорожчають найшвидше, а експерти, яких опитало Delo.ua попереджають: ціни на АЗС продовжать рости і можуть суттєво перевищити нинішні рівні.