Ціни на пальне 7 листопада 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 7 листопада 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|62,57 грн (0 коп.)
|А-95
|58,41 грн (+2 коп.)
|А-92
|56,76 грн (0 коп.)
|ДП
|57,03 грн (+51 коп.)
|Газ
|34,34 грн (-1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|60,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|57,50
|34,03
|WOG
|64,99
|61,99
|60,99
|35,98
|УКРНАФТА
|58,99
|58,99
|56,99
|57,99
|34,49
|SOCAR
|63,56
|60,85
|58,56
|34,41
|AMIC
|61,99
|58,94
|56,99
|58,07
|33,20
|БРСМ-Нафта
|53,94
|51,88
|32,65
Нагадаємо, антимонопольний комітет України 6 листопада надав дозвіл приватному підприємству "Укрпалетсистем" (мережа UPG) на оренду ще 34 автозаправних станцій, які раніше належали групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова і працювали під брендами "Авіас"/ANP.