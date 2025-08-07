Ціни на пальне 7 серпня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 7 серпня 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,57 грн (+1 коп.) А-95 58,96 грн (+1 коп.) А-92 58,12 грн (0 коп.) ДП 56,08 грн (0 коп.) Газ 34,45 грн (0 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 63,14 59,16 58,66 56,16 33,99 SOCAR 63,82 60,99 57,82 34,48 AMIC 61,99 58,83 55,78 33,08 БРСМ-Нафта 54,19 50,96 32,96

Нагадаємо, Індія заявила, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошує, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ.