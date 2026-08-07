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Ціни на пальне 7 серпня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 7 серпня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|84,28 грн (0 коп)
|А-95
|81,07 грн (-7 коп.)
|А-92
|77,95 грн (-4 коп.)
|ДП
|92,70 грн (-11 коп.)
|Газ
|43,63 грн (-3 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|85,90
|82,90
|93,90
|43,90
|UPG
|81,90
|79,90
|90,90
|42,90
|WOG
|85,90
|83,50
|93,80
|44,50
|УКРНАФТА
|82,90
|79,90
|77,90
|89,90
|42,90
|SOCAR
|88,40
|85,40
|95,90
|43,47
|AMIC
|82,99
|79,99
|92,36
|42,87
|БРСМ-Нафта
|78,67
|90,99
|41,36
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту зросли та зафіксували найбільше місячне зростання з березня. Причиною цього стали заяви Ірану про те, що деякі танкери були змушені розвернутися в Ормузькій протоці. Експерти яких опитало Delo.ua розповіли, які фактори тиснуть на ринок і до чого готуватися українським споживачам у найближчі тижні.