Ціни на пальне 8 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 8 вересня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 86,22 грн (+23 коп) А-95 82,39 грн (+18 коп.) А-92 78,67 грн (+3 коп.) ДП 92,83 грн (+20 коп.) Газ 43,42 грн (+1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 88,90 85,90 95,90 44,90 UPG 83,90 81,90 92,90 43,90 WOG 88,90 85,90 95,90 45,50 УКРНАФТА 83,90 80,90 78,90 90,90 42,90 SOCAR 88,90 85,90 96,90 44,47 AMIC 83,92 80,93 90,99 42,55 БРСМ-Нафта 79,76 89,17 41,78

Нагадаємо, загострення конфлікту між США й Іраном та стрімке зростання котирувань у Європі штовхають український паливний ринок угору. Експерти розповіли Dilo, як валютний тиск і динаміка європейських хабів позначаться на гаманцях водіїв цього тижня.