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Ціни на пальне 9 червня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

азс
Ціни на пальне 9 червня 2026 року / Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95

Сьогодні, 9 червня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 79,36 грн (0 коп.)
А-95 75,45 грн (-3 коп.)
А-92 69,66 грн (0 коп.)
ДП 84,41 грн (-10 коп.)
Газ 45,50 грн (-7 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 81,90 78,90 87,90 46,90
UPG 76,90 74,90 82,85 44,90
WOG 81,90 78,90 87,90 46,90
УКРНАФТА 77,90 74,90 69,90 84,90 44,90
SOCAR 80,76 77,90 86,76 46,61
AMIC 77,82 74,57 83,31 44,81
БРСМ-Нафта 73,08 79,56 43,63

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизились, оскільки трейдери зберігали впевненість, що навіть попри наявність мирної угоди між США та Іраном ситуація прямує до деескалації. Світовий оптимізм трейдерів та збільшення квот ОПЕК+ можуть невдовзі відгукнутися на українському ринку та закладають солідний потенціал для подальшого здешевлення пального на АЗС.

Автор:
Тетяна Бесараб