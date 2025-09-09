Ціни на пальне 9 вересня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 9 вересня 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,30 грн (0 коп.) А-95 58,77 грн (-1 коп.) А-92 57,00 грн (-2 коп.) ДП 55,92 грн (-1 коп.) Газ 34,41 грн (+1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 56,99 55,99 33,99 SOCAR 63,66 60,82 57,82 33,81 AMIC 61,99 58,91 56,99 56,10 34,48 БРСМ-Нафта 53,96 50,69 32,68

Нагадаємо, експерти попереджають про високі ризики падіння вартості нафти через слабке зростання попиту, збільшення видобутку ОПЕК+ та вплив нових тарифів США на глобальну економіку. Ф’ючерси Brent вже знизилися до близько 66 доларів за барель проти 75 доларів на початку року.