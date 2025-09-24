Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

-0,00

EUR

48,80

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,90

48,75

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Держава надаватиме студентам-контрактникам до 25 тисяч гривень залежно від балів НМТ

студенти
Виплати здійснюватимуться двічі на рік / Depositphotos

Уряд розпочав програму цільової фінансової підтримки студентів-контрактників, які вступили у 2025 році. Вона реалізується через застосунок "Дія" та передбачає надання освітніх грантів розміром від 17 до 25 тис. грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Розмір виплати залежить від результатів національного мультипредметного тесту (НМТ) з двох предметів:

  • від 150 балів — 17 тис. грн,
  • від 170 балів — 25 тис. грн.

Гроші перераховуються безпосередньо до університету, що дозволяє зменшити вартість контракту для студента.

Для отримання гранту вступникам потрібно підтвердити сертифікат у застосунку "Дія" до 25 жовтня 2025 року. Виплати здійснюватимуться двічі на рік: до 1 грудня та до 1 квітня.

У разі, якщо студент оплатив контракт раніше, заклад освіти має повернути кошти після надходження державного гранта.

Нагадаємо, ще минулого року в додатку "Дія" зʼявились гранти на навчання. Студенти-контрактники могли отримати грант, який покриє частину або всі витрати протягом навчання. Сума гранту — від 15 тисяч гривень.

Автор:
Тетяна Гойденко