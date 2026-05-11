Держлісагентство об’єднує міжнародних партнерів для підтримки лісової галузі: які напрямки охопить нова ініціатива

ліси україни
У ЄС вважають, що Україна має найрозвиненішу систему цифрового контролю над обліком деревини / Ліси України

Європейські партнери підтримали ініціативу керівництва Держлісагентства зі створення робочої групи Forest Friends for Ukraine (FFU) та Мультидонорського трастового фонду на підтримку лісового сектору України.

Як пише Delo.ua, про це йшлося на онлайн-зустрічі членів Єврокомісії, Представництва ЄС в Україні, іноземних посольств та інших європейських інституцій із головою Держлісагентства Віктором Смалем.

"Робоча група Forest Friends for Ukraine буде інструментом політичної координації сприяння відновленню лісового сектору України через міжнародний діалог і узгоджену програму підтримки. Одним з механізмів залучення допомоги стане Мультидонорський трастовий фонд, який буде створено за підтримки підписантів міжурядового процесу Forest Europe та Європейського інституту лісу (EFI)", – пояснив голова Держлісагентства Віктор Смаль.

Робоча група FFU працюватиме за трьома основними напрямками:

  • розробка матриці потреб і ресурсів для узгодження конкретних запитів України з можливостями та пріоритетами донорів;
  • формування Стратегії підтримки лісового сектору України на 2027–2031 роки для забезпечення довгострокової та передбачуваної допомоги;
  • сприяння міжнародному діалогу та обміну досвідом задля узгодження лісової політики України з acquis ЄС (законодавством та стандартами Євросоюзу).

Загалом партнери позитивно оцінюють діяльність Держлісагентства з реформування лісового сектору України й досягнення на євроінтеграційному треку, запевняють у своїй підтримці та пропонують нові механізми допомоги.

Зокрема, у 2025 році Україна вперше отримала від Єврокомісії статус країни із низьким рівнем ризику у сфері експорту деревини. Як зазначають у Держлісагентстві, це найкраща з можливих оцінок.

Також представники ЄС дійшли висновку, що Україна має найрозвиненішу систему цифрового контролю над обліком деревини.

Із Держлісагентством працюють багато міжнародних організацій, які підтримують зміни у лісовому секторі України, серед яких – Світовий банк, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO), Європейська економічна комісія ООН (UNECE), Програма розвитку ООН (UNDP), Forest Europe, Euforgen, Eustafor, а також інституції, пов’язані з реалізацією кліматичної та природоохоронної політики ЄС.

Нагадаємо, у 2025 році вартість залученої у лісовий сектор допомоги становила понад 25 млн євро. У Держлісагентстві запевняють, що всі міжнародні проєкти мають чітке фінансування, орієнтовані на практичний результат та інтегровані у державну політику і реформи. Проєкти стосуються цифровізації, моніторингу лісів, впровадження наближеного до природи лісівництва, розвитку науки, гармонізації нормативної бази та виконання вимог ЄС.

Минулого тижня Міністерство економіки оголосило про початок масштабної трансформації ДП "Ліси України". Процес перетворення держпідриємства на акціонерне товариство очолить Ігор Зубович, який раніше обіймав посаду заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

Автор:
Майя Калина