ESG в українському бізнесі: логістична компанія Zammler розрахувала власний вуглецевий слід за міжнародною методикою

Українська компанія групи Zammler підготувала перший звіт про вуглецевий слід. За 2025 рік загальний обсяг викидів парникових газів внаслідок діяльності компанії становив 5 165,47 тCO₂e.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Zammler.

Розрахунок виконала компанія "Bureau Veritas Україна" за стандартом GHG Protocol – одним із міжнародних методів обліку викидів. У межах звіту аналізувати роботу транспорту, офісів і складських комплексів.

Згідно з аналізом, основна частина викидів компанії пов’язана з транспортною діяльністю:

74,5% – прямі викиди (паливо для транспорту, дизпаливо для генераторів, природний газ для опалення);

близько 2,2% – непрямі викиди від споживання електроенергії;

близько 23,2% – інші непрямі викиди (поїздки працівників, відходи тощо).

У пресслужбі додають, що понад 95% усіх викидів припадає на транспорт – як власний автопарк, так і послуги підрядників.

Що кажуть в Zammler і які подальші кроки

Співвласник Zammler Віктор Шевченко наголошує, що у світі логістичні компанії регулярно звітують про викиди та екологічні показники, однак в Україні повноцінні звіти про викиди CO₂ ще не стали стандартом, хоча ринок поступово рухається в цьому напрямі.

"Zammler є українською компанією, але ми вже майже 20 років доводимо – українська логістика може конкурувати зі світовими гігантами. Це стосується і відповідальної реалізації ESG-стратегій (ESG утворено від Environmental, Social and Governance – з англ. довкілля, соціальна сфера та управління), що для нас є одним із пріоритетів", – зазначив він.

Лист про відповідність ТОВ "Заммлер Україна" про розрахунок вуглецевого сліду.

Zammler визначила 2025 рік базовим для подальшого моніторингу й скорочення викидів. Це перший повний рік, за який проведено комплексну оцінку свого вуглецевого сліду, додають у компанії.

"Цей звіт стане основою нашої подальшої системної роботи з управління викидами. Ми отримали чітке розуміння структури нашого впливу й зон, де можемо досягти найбільшого ефекту. Наступний крок – інтеграція цих даних у щоденні операційні рішення та планування розвитку компанії", – повідомила Ірина Філімонова, менеджерка з якості "Заммлер Україна".

Водночас Катерина Постоленко, керівниця департаменту сталого розвитку "Bureau Veritas Україна", додає, що застосування стандарту GHG Protocol забезпечує прозорість і порівнюваність результатів, адже це міжнародно визнана, валідна система.

"Важливо, що компанія охопила не лише прямі викиди, а й значну частину непрямих викидів, що відповідає сучасним підходам до оцінки вуглецевого сліду в логістичному секторі", – наголосила вона.

За результатами звіту компанія "Заммлер Україна" вже визначила ключові напрями для скорочення викидів. Насамперед планується підвищити ефективність транспортної складової. Зокрема, продовжити оновлення автопарку, ще активніше впроваджувати практики економного водіння та використання цифрових рішень для контролю витрат пального тощо.

Окремий напрям роботи – взаємодія з партнерами-перевізниками, зокрема впровадження екологічних критеріїв відбору, підвищення прозорості даних та оптимізація логістичних маршрутів.

Навіщо бізнесу дотримуватися ESG‑стратегії

ESG – це стратегія сталого розвитку бізнесу, що базується на екологічній (E) і соціальній відповідальності (S) та належному корпоративному управлінні (G). Дотримання стратегії допомагає компаніям:

підвищувати прозорість і довіру серед партнерів, клієнтів та інвесторів;

оптимізувати витрати та підвищувати ефективність завдяки більш раціональному використанню ресурсів;

зменшувати екологічний вплив та підвищувати соціальну відповідальність бізнесу;

бути конкурентоспроможними на міжнародному ринку, де екологічні та соціальні стандарти стають нормою.

Про Zammler

Zammler – група логістичних компаній, що забезпечує повний цикл послуг: усі види перевезень, складську логістику, митне оформлення та супровід експортно-імпортних операцій.

У групі компаній працює понад 3600 фахівців. Власний автопарк налічує понад 170 вантажівок. Представництва групи діють у чотирьох країнах: Україна, Польща, Китай та Казахстан.

Серед цифрових рішень Zammler – електронний кабінет клієнта з митних оформлень, внутрішній електронний документообіг та e-ТТН. Компанія працює згідно зі світовими стандартами, пройшла сертифікацію ISO та має статус Авторизованого економічного оператора (АЕО-Б та АЕО-С).

Раніше повідомлялося, що за 2025 рік "Заммлер Україна" сплатила у державний бюджет близько 97,8 млн грн. Компанія увійшла до п’ятірки компаній-лідерів за обсягом сплачених податків у сфері транспорту та поштових перевезень.