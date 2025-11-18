Fractal розширюється: до IT-групи приєдналася фінтех-компанія fint8

Fractal, екосистема IT-компаній, поповнилася новим учасником – фінтех-компанією fint8, що надає консалтингові послуги фінансових директорів для малого та середнього бізнесу. Про угоду оголосили засновник Fractal Артем Бородатюк та співзасновник fint8 Антон Шулик, який продав свою мажоритарну частку у бізнесі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на реліз fint8.

У fint8 зазначають, що працюватимуть в складі консалтингової компанії Core (частини Fractal) як окремий бізнес-юніт.

Операційне управління залишиться за Андрієм Тертишником, співвласником і CEO fint8, який працюватиме у партнерстві з Надією Вільдяєвою, CEO Core.

За словами Бородатюка, розширення спектра послуг Core у напрямку фінансового консалтингу планувалося ще раніше, тому угода з fint8 стала стратегічним кроком.

Засновник Fractal розповів, що чотири роки тому бек-офіс було виділено в окрему компанію – Core, яка надає послуги всім компаніям Fractal і поступово починає працювати з зовнішніми клієнтами.

"Команда агенції знайшла та оцінила С-level, IT та digital фахівців для Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства економіки, Work.ua, OLX, Banda agency, Fedoriv Agency, TAF Industries та десятків інших компаній у різних сферах. Ми бачимо потенціал у тому, щоб кожен із напрямів Core – рекрутинг, фінанси, юридичний супровід, HR – розвивався як окремий бізнес. Саме тому fint8 ідеально вписується в нашу екосистему", – коментує угоду Бородатюк.

Водночас, за словами Тертишника, ця угода – можливість для fint8 стати лідером серед фінансових сервісів в Україні, а згодом і конкурувати з міжнародними гравцями.

"Наші клієнти – це сервісні компанії з річним оборотом від $1 млн та товарний бізнес з оборотом від $3 млн, при цьому ми можемо співпрацювати з бізнесом меншого розміру в форматі консалтингу для того, щоб "доростити" клієнта до нашої ЦА (цільової аудиторії – ред.)", – розповідає розповів він.

Що відомо про Fractal та fint8

Fractal донедавна була відомою як Netpeak Group і змінила назву у вересні 2025 року. Це група IT-компаній, що надають продукти та послуги для розвитку бізнесів, а також запускають і розвивають нові власні бізнеси на базі своєї екосистеми.

На її сайті зазначається, що вона об’єднує 25 бізнесів, три громадські організації та 1400+ фахівців по всьому світу.

Група працює в чотирьох напрямках: digital-маркетинг, навчання та обмін досвідом, створення власних продуктів, громадська діяльність. До неї входять, зокрема, Netpeak, Inweb, RadASO, Serpstat, Ringostat, Netpeak Software, AcademyOcean, Tonti Laguna, Tonti Laguna Mobile та Saldo Apps, а також краудфандингова платформа "Моє місто" та платформа з адопції безхатніх тварин GladPet.

fint8 – група компаній, що спеціалізується на наданні послуг фінансових директорів для МСБ. Вона надає фінансові послуги за трьома ключовими напрямками: фінансова діагностика та консалтинг, трансформація фінансового відділу, фінансовий контролінг, планування та аналіз (FP&A).

За 5 років компанія реалізувала понад 90 проєктів, працює з клієнтами з понад 10 країн – від України до США та Гонконгу. Серед них — найбільший сервіс пошуку репетиторів Buki, архітектурна студія Archimatika, заміський комплекс Shelest, міжнародна онлайн-школа Laba та інші. У 2024 році консолідований оборот групи fint8 сягнув 20 млн грн.

У fint8 зазначають, що вони є найбільшим гравцем у своїй ніші в Україні.