Графіки відключення світла діють по всій Україні: без електропостачання споживачі у трьох областях

19 березня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Харківській та Сумській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.

Крім того, внаслідок атаки на енергооб'єкт "Запоріжжяобленерго" один із працівників компанії зазнав поранень. Йому надається уся необхідна медична допомога.

Графіки відключень світла

У Міненерго зауважили, що з 08:00 до 21:00 у всіх регіонах України будуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Водночас споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему

Нагадаємо, дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт порівняно з 5–6 ГВт взимку. Це дає змогу пом’якшити графіки планових відключень для споживачів.