ІНГО виплатила виробнику мінеральної води 105,9 млн грн за збитки після пожежі на заводі

Страхова компанія ІНГО завершила врегулювання одного з найбільших промислових страхових випадків у своєму портфелі. Виробник мінеральної води та безалкогольних напоїв отримав страхове відшкодування у розмірі 105,9 млн грн після масштабної пожежі на підприємстві.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Згідно з висновками експертів ДСНС, причиною займання стало критичне перевантаження електромережі. Вогонь охопив близько 2500 кв. м виробничих і складських приміщень.

Унаслідок пожежі було пошкоджено конструктивні елементи будівель, а також значну частину виробничого обладнання. Зокрема, постраждали автоматизовані лінії розливу безалкогольних напоїв, обладнання для наповнення та закупорювання ПЕТ-пляшок, автоматизований цех приготування сиропу, пакувальне обладнання та інші виробничі системи.

Загалом, як повідомляє пресслужба, пошкоджень або повного знищення зазнали понад 80 одиниць обладнання.

Керівник управління врегулювання майнових збитків страхової компанії ІНГО Олександр Колпаков зазначив, що подібні промислові збитки – одні з найскладніших у майновому страхуванні, тому їх врегулювання потребує значного часу.

"У цьому випадку йшлося не лише про пошкодження будівель, а й про 80 одиниць спеціалізованого виробничого обладнання, частина якого потребувала окремих технічних експертиз, оцінки можливості відновлення та визначення вартості заміни. Фактично кожна виробнича система аналізувалася окремо", – наголосив він.

У пресслужбі додають, що виробник мав договір страхування майна, який охоплював будівлі, споруди та виробниче обладнання.

Із загальної суми виплати у розмірі 105,9 млн грн:

44,5 млн грн було спрямовано на компенсацію збитків, завданих будівлям;

61,4 млн грн – на відшкодування втрат через пошкодження та знищення обладнання.

За даними компанії, у 2025 році ІНГО здійснила страхові виплати в різних сегментах на суму понад 2,2 млрд грн.

У травні компанія повідомила, що виплатила майже 11,5 млн грн за пошкоджені та знищені під час обстрілів вантажі в портах Одещини.