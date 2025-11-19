"Інтерпайп" має усі передумови для досягнення глобального масштабу – CEO

Українська промислова компанія "Інтерпайп" володіє всіма можливостями, щоб масштабуватися у світі та набути справді міжнародного статусу.

Про це заявив генеральний директор компанії Лука Занотті під час свого виступу на Саміті СЕО, організованому виданням "Forbes Україна".

За його словами, упродовж останніх 10 років "Інтерпайп" здійснив суттєву трансформацію із диверсифікації ринків збуту. Наразі його продукція постачається більш ніж у 80 країн із фокусом на Європу, Північну Америку та Близький Схід.

"З погляду бізнесу компанія є дуже успішною, моє завдання – зробити її більш міжнародною", – розповів топменеджер.

Лука Занотті вважає, що досягнення глобального рівня можна порівняти з виходом у Вищу лігу.

"Перед нами стоять два пріоритетні завдання: вийти на ринки, на яких ми ще не присутні, наприклад, країни Латинської Америки, Канада, та завершити формування продуктової лінійки. Це дозволить нам конкурувати із міжнародними гігантами у цій лізі", – наголосив CEO, додавши, що потреби клієнтів мають бути завжди у центрі уваги.

Він також підкреслив, що стійкість, підприємливість та гнучкість – це ті риси, які відрізняють "Інтерпайп" від інших, а здатність людей працювати в Нікополі під щоденними обстрілами по-справжньому вражає.

Лука Занотті під час свого виступу на саміті СЕО, організованому виданням "Форбс-Україна".

Про компанію "Інтерпайп"

"Інтерпайп" – українська бізнес-група, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Торгові офіси компанії розміщені на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році виробник реалізував 511 тис. т трубної продукції та 115 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.

У структурі компанії – п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис. Кінцевим власником "Інтерпайп" є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

Нагадаємо, промислова компанія "Інтерпайп" вже поставила насосно-компресорні труби із преміальним з’єднанням UPJ-M для оновлення 39 свердловин газового родовища Білчурешті на півдні Румунії.