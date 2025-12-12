Кабмін виділив 2,47 млрд грн на зміцнення обороноздатності та енергостійкості регіонів

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для посилення обороноздатності та стабільності енергосистеми у регіонах, що працюють під підвищеним навантаженням через війну. На ці потреби спрямовано 2,47 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Посилення обороноздатності України

Уряд спрямовує 2,47 млрд грн на підсилення стійкості регіонів у воєнний час:

1,8 млрд грн - для відновлення та утримання доріг державного значення, які є критичними для військової логістики, підвезення забезпечення та функціонування шляхів евакуації,

- для відновлення та утримання доріг державного значення, які є критичними для військової логістики, підвезення забезпечення та функціонування шляхів евакуації, 665,3 млн грн - для закупівлі пального й безперебійної роботи генераторів у прифронтових і прикордонних областях під час осінньо-зимового періоду.

"Своєчасне відновлення доріг і стабільне забезпечення роботи резервних джерел живлення — це елементи одного цілого: системи національної стійкості. Вони дозволяють захищати людей, підтримувати військову логістику, забезпечувати евакуацію та гарантувати роботу об’єктів життєзабезпечення навіть у найскладніших умовах", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що завдяки підготовці, проведеній упродовж літа й осені, вдалося забезпечити роботу систем опалення в усіх регіонах.