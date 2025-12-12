Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

49,52

+0,30

Готівковий курс:

USD

42,36

42,28

EUR

49,80

49,61

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Кабмін виділив 2,47 млрд грн на зміцнення обороноздатності та енергостійкості регіонів

Кабмін виділив кошти на військову логістику та генератори
Кабмін виділив кошти на військову логістику та генератори / Мінекономіки

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для посилення обороноздатності та стабільності енергосистеми у регіонах, що працюють під підвищеним навантаженням через війну. На ці потреби спрямовано 2,47 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Посилення обороноздатності України

Уряд спрямовує 2,47 млрд грн на підсилення стійкості регіонів у воєнний час: 

  • 1,8 млрд грн - для відновлення та утримання доріг державного значення, які є критичними для військової логістики, підвезення забезпечення та функціонування шляхів евакуації, 
  • 665,3 млн грн - для закупівлі пального й безперебійної роботи генераторів у прифронтових і прикордонних областях під час осінньо-зимового періоду. 

"Своєчасне відновлення доріг і стабільне забезпечення роботи резервних джерел живлення — це елементи одного цілого: системи національної стійкості. Вони дозволяють захищати людей, підтримувати військову логістику, забезпечувати евакуацію та гарантувати роботу об’єктів життєзабезпечення навіть у найскладніших умовах", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що завдяки підготовці, проведеній упродовж літа й осені, вдалося забезпечити роботу систем опалення в усіх регіонах.

Автор:
Ольга Опенько