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Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1164-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 2 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 96 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і 172 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5898 обстрілів, з них 61 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2991 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Рогівка, Краснопілля, Угроїди, Мала Рибиця, Миропільське Сумської області; Рогівка Чернігівської області; Покровськ, Новопіль, Зелене Поле, Розівка, Зелене Донецької області; Святопетрівка, Залізничне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області; Херсон, Тягинка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один пункт управління БпЛА та два ворожих засоби протиповітряної оборони.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Тополі та в бік Нововасилівки й Липців.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Греківки, Торського, Рідкодуба й Зеленої Долини.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року

На Сіверському напрямку противник атакував у бік Верхньокам’янського та Григорівки. Загалом минулої доби відбулося чотири боєзіткнення.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів у районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та в бік Білої Гори.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Дружба та в бік Диліївки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Водяне Друге, Олександропіль, Малинівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік Покровська, Романівки, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Багатиря й Олексіївки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів у районах Костянтинополя, Новосілки, Привільного, Вільного Поля та в напрямку Багатиря й Шевченка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не відбулося.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку поблизу Лобкового, Кам’янського та Степового загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху штурмував укріплення наших оборонців.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року

На Курському напрямку відбулося 33 боєзіткнення. Ворог завдав 210 артилерійських обстрілів, з них п’ять — із реактивних систем залпового вогню, здійснив 15 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану авіаційну бомбу.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько