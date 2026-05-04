Компанія зі структури "Нової пошти" змінила керівника: що відомо

Компанія "Нова-Енерджі", що входить до групи компаній NOVA ("Нова пошта"), змінила керівника. Новим директором став Юрій Помазанський.

Як пише Delo.ua, про повідомляє ExPro з посиланням на аналітичну систему YouControl.

Зазначається, що на цій посаді Помазанський змінив Андрія Литвиненка.

Що відомо про Юрія Помазанського

У 2022-2024 роках Юрій Помазанський обіймав посаду Head of Operations в Antares Driving Schools, де відповідав за операційну стійкість бізнесу в умовах повномасштабної війни. Зокрема, координував програму Business Continuity та релокацію операційних підрозділів із зон активних бойових дій, що дозволило компанії зберегти діяльність і адаптувати географію присутності.

У 2020-2021 роках працював Head of Representative Office Azenco.az в Україні. На цій посаді управляв двома енергетичними будівельними проєктами із сукупним бюджетом понад $10 млн, забезпечував відповідність вимогам IBRD, контролював підготовку тендерної документації та взаємодію з підрядниками, постачальниками і фінансовими установами.

У 2015-2020 роках був Project Manager у Bitfury, де керував міжнародними проєктами вартістю до $100 млн+ у Північній Америці, ЄС, країнах СНД та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Енергетичні проєкти "Нової пошти"

Варто нагадати, що у квітні 2024 року в "Новій пошті" заявили про створення нової енергетичної компанії "Нова-Енерджі", яка буде займатися генерацією енергії на регулярній основі, включаючи електрику, генеровану сонцем та газом, задля забезпечення автономності та енергонезалежності об'єктів компанії. Вже у вересні компанія розпочала дрібногуртові продажі дизельного пального на відкритому ринку. Першими покупцями стали українські сільськогосподарські підприємства. Раніше компанія забезпечувала потреби у пальному "Нової пошти": постачала дизель для заправки автомобілів та генераторів.

У березні 2025 року "Нова-Енерджі" отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електроенергії.