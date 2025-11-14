Курс валют на 15-16 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 15-16 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 14 листопада.

Курс долара

1 долар США – 42,06 грн.

Курс євро

1 євро – 48,88 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,56 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,03/42,12 Євро 48,95/49,14 Злотий 11,48/11,60

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 14 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,60/42,20 48,20/49,20 11,40/11,70 Ощадбанк 41,90/42,35 48,55/49,35 11,40/11,80 ПУМБ 41,80/42,40 48,60/49,30 11,50/11,90 Укргазбанк 41,90/42,35 48,55/49,35 11,40/11,80 Райффайзен 41,92/42,22 48,50/49,08 11,30/11,70

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.