Курс валют на 26 грудня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився одразу на двадцять дві копійки, водночас євро подешевшало на двадцять п’ять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26.12.2025 (п’ятниця).

Курс долара

1 долар США – 41,93 грн (-22 коп.).

Курс євро

1 євро – 49,43 грн (-25 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,70 грн (-9 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,00/42,15 Євро 49,65/49,85 Злотий 11,65/11,80

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 26 грудня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,60 / 42,20 48,90 / 49,90 Ощадбанк 41,80 / 42,20 49,25 / 49,95 9,70 / 10,40 ПУМБ 41,90 / 42,50 49,40 / 50,10 11,63 / 11,93 Укргазбанк 41,80 / 42,20 49,25/49,95 10,80/11,80 Райффайзен 41,75 / 42,20 49,10 / 49,85

Зауважимо, наближення різдвяно-новорічного періоду традиційно коригує поведінку учасників валютного ринку, однак, за прогнозами експертів, в 2025 році вплив святкового фактора буде значно м’якішим, ніж торік. Яким буде курс долара та євро на стику років, читайте в матеріалі Delo.ua.