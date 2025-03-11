Машинобудівний гігант у Сумах на межі банкрутства: що говорять у Мін’юсті

Господарський суд Сумської області відкрив провадження про банкрутство "Сумського машинобудівного науково-виробничого об'єднання" (НВО) за заявою Пенсійного фонду. Мін'юст прокоментував ситуацію з банкрутством підприємства, зазначивши, що відкриття провадження з банкрутства є частиною процесу розв'язання фінансових труднощів підприємства, яке має значний борг перед Пенсійним фондом.

Про це інформує пресслужба Мін’юста.

Позиція Мін’юста

Зазначається, що Міністерство юстиції України аналізує ситуацію з банкрутством АТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання".

В пресслужбі нагадують, що в справі ТОВ "Калушський трубний завод" суд визнав зловживанням правом штучне створення боргів для виведення активів на користь російських бенефіціарів, щодо яких застосовані санкції.

За нинішньою правовою позицією, підсанкційні особи та треті особи не можуть здійснювати дії, які зменшують їх активи або контролюють їх.

Таким чином, в Міністерстві юстиції наголошують, що судова практика однозначно показує, що процедура банкрутства не може використовуватися для ухилення від заборон, а також для порушення чи обходу накладених санкцій.

Наголошується, що Міністерство юстиції працює над законопроєктом, який встановлює кримінальну відповідальність за обхід санкцій. Це допоможе ефективно запобігти порушенням і забезпечити покарання для тих, хто намагається обійти санкційні обмеження.

Про Сумське НВО

Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання (колишній завод ім. Фрунзе), яке виробляє обладнання для нафтової, газової, атомної та хімічної промисловості, знаходиться під контролем номінального власника Repenio Holding Limited, а реальним власником є російська група ГМС.

НВО виробляє компресори, газоперекачувальні агрегати, центрифуги, насоси, газову трубопровідну арматуру, нафтопромислове обладнання та газозаправні станції, установки комплексної підготовки газу та інше.

До початку повномасштабної війни на підприємстві працювало близько тисячі осіб.

У 2023 році Мін'юст подав позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення активів групи ГМС та її власників.

У 2024 року ВАКС дозволив конфіскацію Сумського НВО та інших компаній групи ГМС. Справа наразі в апеляції.

Нагадаємо, з початком вторгнення РФ Міністерство юстиції активно шукає активи осіб під санкціями та подає позови до Вищого антикорупційного суду для їх стягнення на користь держави. Серед конфіскованих активів — нерухомість, літаки, авіадвигуни, історико-культурні цінності, зброя, руда, корпоративні права, понад 2,8 млрд грн та ОВДП.