Міноборони витратило понад 1,3 трлн грн за пів року – майже 67% свого річного бюджету: де найбільше освоїли грошей

У січні-червні 2025 року Міністерство оборони України використало 1,31 трлн грн з уточненого річного бюджету в розмірі 1,95 трлн грн, що становить 66,98% від плану на рік.

Про це пише Delo.ua з посиланням на дані системи Open Budget ("Відкритий бюджет") щодо виконання бюджету.

У цю суму входять видатки двох головних розпорядників: Апарату Міністерства оборони – 1,28 трлн грн (виконання – 67,64%) та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту – 25,9 млрд грн (виконання – 45,33%).

Структура витрат Апарату Міноборони виглядає так:

забезпечення діяльності ЗСУ, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни – 690,39 млрд грн (76,24% від річного плану);

розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання – 592,1 млрд грн (59,78%);

керівництво та військове управління у сфері оборони – 326,19 млн грн (48,15%);

будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗСУ – 141,62 млн грн (96,98%);

утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів ЗСУ – 5,61 млн грн (лише 19,44% від плану на рік).

На початку року базовий річний бюджет Міноборони становив 1,57 трлн грн, однак пізніше був збільшений на майже 400 млрд грн – до 1,95 трлн грн.

Як ми раніше повідомляли, 31 липня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, передбачивши додаткові видатки на суму 397,5 мільярда гривень для посилення сектору безпеки та оборони. Закон також дозволяє стратегічним підприємствам отримувати кредити під держгарантії без додаткового навантаження на бюджет. Того ж дня документ підписав президент Володимир Зеленський.

Сервіс Open Budget – спецпортал, розроблений фахівцями Центру політичних студій та аналітики. Посилання на цю систему також зазначене на сайті Міністерства фінансів.