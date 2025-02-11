Миттєвий кредитовий переказ: НБУ встановив вимоги щодо цілодобового виконання

Національний банк України визначив особливості виконання надавачами платіжних послуг миттєвого кредитового переказу.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Цілодобова доступність миттєвих кредитових переказів

Національний банк України визначив, що послуга миттєвого кредитового переказу повинна бути доступна користувачам цілодобово та в будь-який день року.

Такий переказ має виконуватись згідно з правилами платіжної системи та з урахуванням вимог законодавства щодо платіжних послуг.

Крім того, Національний банк визначив, зокрема:

дії надавачів платіжних послуг платника та отримувача під час надання послуги з виконання миттєвого кредитового переказу;

право платника на встановлення максимальної суми коштів, яка може бути надіслана ним з використанням миттєвого кредитового переказу, у межах ліміту, який може бути встановлений Національним банком.

Зміни набирають чинності 11 лютого 2025 року.

Про кредитування

Нагадаємо, частка непрацюючих кредитів у банківському секторі на 1 січня 2025 року знизилася до 30,3%, що на 7,1 відсоткового пункту менше порівняно з 1 січня 2024 року. За 2024 рік обсяг NPL зменшився на 29,1 млрд грн, склавши 393,2 млрд грн.

Додамо, у 2024 році темпи зростання кредитування бізнесу виявилися утричі повільнішими порівняно з кредитуванням населення. Грудень став найскладнішим місяцем, коли спостерігалося скорочення кредитування як для бізнесу, так і для домогосподарств. Найбільше зниження відбулося у гривневому кредитуванні корпоративного сектору – на 2,4% (-14,2 млрд грн).