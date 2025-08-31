Модернізовані електропоїзди оновлюють парк Київщини та Одещини (ФОТО)

Восьмий модернізований електропоїзд цього року вже курсує Україною. Вагони ЕР9Т №733 та ЕР9Є №590 отримали сучасний дизайн, комфортні сидіння, пандуси та інші зручності для пасажирів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила "Укрзалізниця".

Сучасні вагони вже на рейках

ЕР9Т №733 обслуговуватиме маршрути в Одещині, а ЕР9Є №590 – пасажирів київської кільцевої електрички та Київщини.

З початку року на Київському електровагоноремонтному заводі (КЕВРЗ) капітально модернізували 8 поїздів, побудованих у 1982–1994 роках. За три місяці роботи інженери та ремонтники відновили вагони та обладнали їх сучасними зручностями: інклюзивними місцями, шрифтом Брайля, пандусами, місцями для велосипедів, сповивальним столиком, комфортними сидіннями, розʼємами для зарядки гаджетів, контрастним маркуванням та сучасним дизайном.

Ці оновлені поїзди є результатом невтомної праці залізничників, які долають усі складнощі та роблять неможливе можливим, наголошують в пресслужбі.

"Укрзалізниця" отримає 100 нових вагонів

"Укрзалізниця" підписала контракт на 100 нових пасажирських вагонів з українським виробником — Крюківським вагонобудівним заводом.

Вагони будуть постачатися протягом 2,5 років, включаючи їх сертифікацію.

Це вагони нового покоління з подовженим на 80% терміном служби, підвищеним рівнем комфорту, сучасними системами управління та більшою пасажиромісткістю - 44 людини в одному купейному вагоні (+10% до максимуму в стандартних вагонах).

В кінці червня "Укрзалізниця" отримала чотири нових пасажирських вагонів з Крюківського вагонобудівного заводу. Вони возитимуть на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи дітей.