Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,06

EUR

48,13

+0,25

Готівковий курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,40

48,23

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Модернізовані електропоїзди оновлюють парк Київщини та Одещини (ФОТО)

УЗ
Модернізовані електропоїзди ЕР9Т та ЕР9Є / Укрзалізниця

Восьмий модернізований електропоїзд цього року вже курсує Україною. Вагони ЕР9Т №733 та ЕР9Є №590 отримали сучасний дизайн, комфортні сидіння, пандуси та інші зручності для пасажирів.

Як пише Delo.ua,  про це повідомила "Укрзалізниця".

Сучасні вагони вже на рейках

 ЕР9Т №733 обслуговуватиме маршрути в Одещині, а ЕР9Є №590 – пасажирів київської кільцевої електрички та Київщини.

З початку року на Київському електровагоноремонтному заводі (КЕВРЗ) капітально модернізували 8 поїздів, побудованих у 1982–1994 роках. За три місяці роботи інженери та ремонтники відновили вагони та обладнали їх сучасними зручностями: інклюзивними місцями, шрифтом Брайля, пандусами, місцями для велосипедів, сповивальним столиком, комфортними сидіннями, розʼємами для зарядки гаджетів, контрастним маркуванням та сучасним дизайном.

Ці оновлені поїзди є результатом невтомної праці залізничників, які долають усі складнощі та роблять неможливе можливим, наголошують в пресслужбі.

Фото 2 — Модернізовані електропоїзди оновлюють парк Київщини та Одещини (ФОТО)
Фото 3 — Модернізовані електропоїзди оновлюють парк Київщини та Одещини (ФОТО)
Фото 4 — Модернізовані електропоїзди оновлюють парк Київщини та Одещини (ФОТО)
Фото 5 — Модернізовані електропоїзди оновлюють парк Київщини та Одещини (ФОТО)
Фото 6 — Модернізовані електропоїзди оновлюють парк Київщини та Одещини (ФОТО)

"Укрзалізниця" отримає 100 нових вагонів

"Укрзалізниця" підписала контракт на 100 нових пасажирських вагонів з українським виробником — Крюківським вагонобудівним заводом.

Вагони будуть постачатися протягом 2,5 років, включаючи їх сертифікацію.

Це вагони нового покоління з подовженим на 80% терміном служби, підвищеним рівнем комфорту, сучасними системами управління та більшою пасажиромісткістю - 44 людини в одному купейному вагоні (+10% до максимуму в стандартних вагонах).

В кінці червня "Укрзалізниця" отримала чотири нових пасажирських вагонів з Крюківського вагонобудівного заводу. Вони возитимуть на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи дітей. 

Автор:
Ольга Опенько