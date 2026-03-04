Надходження від азартних ігор зросли у понад 80 разів за п’ять років – Мінцифри

Легальні організатори азартних ігор сплатили до державного бюджету понад 17 млрд грн у 2025 році. За п’ять років після легалізації галузі податкові надходження зросли більш ніж у 80 разів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва в інтерв'ю Українському радіо.

"Якщо порівнювати з моменту легалізації, а в перший рік легалізації було десь 200 млн, то це зростання більше ніж у 80 разів. Тому ця сфера – це повноцінний сектор економіки", – розповіла вона.

Денікеєва додала, що сектор є достатньо ресурсним для бюджету та економіки, тому "ми будемо працювати на те, щоб ця сума збільшувалася".

Уявіть собі, якщо майже 50% цього ринку перебуває в тіні, то ці 17 млрд податкових надходжень за минулий рік ми можемо помножити і отримати вдвічі більше, при коректній регуляції і формуванні політики. Наталя Денікеєва заступниця міністра цифрової трансформації

За її словами, важливо, щоб ринок працював прозоро і діяли "передбачувані і економічно обґрунтовані умови для ведення цього бізнесу".

Що кажуть у профільній асоціації

Президент Асоціації українських операторів грального бізнесу Олександр Когут зазначає, що галузь вийшла із тіні і стає більш прозорою.

"Порівняно з аналогічним періодом зростання податкових надходжень – плюс 279 млн грн. 17,4 млрд гривень – це величезна сума. Це плюс мінус бюджети таких міст, як Харків, Дніпро чи Миколаїв. Ми вже велика бюджетоутворююча галузь. Члени асоціації залишаються найбільшими платниками податків у галузі – вони забезпечують близько 82% усіх податкових надходжень індустрії", – каже він.

Найбільші платежі галузі:

податок на прибуток підприємств (11,2 млрд грн за рік);

податок на доходи фізичних осіб (4,1 млрд грн);

військовий збір (1,2 млрд грн).

Водночас у профільній асоціації звертають увагу на проблему нелегального сегмента. За оцінками Kantar, Gradus і Factum, його частка становить від 39% до 53% ринку. При цьому легальний сектор оцінюється приблизно у 60 млрд грн на рік.

Джерело: Асоціація українських операторів грального бізнесу

Наступним кроком стане оновлення законодавчої бази. Мінцифри вже підготувало зміни до закону про азартні ігри та до Податкового кодексу.

В асоціації додають, що ринок переведуть у режим постійного цифрового нагляду. Обов’язковими стануть відстеження ігрової поведінки та інструменти самообмеження для гравців. Також зміниться підхід до відповідальності організаторів азартних ігор: за технічні помилки – штраф і вимога їх виправити, за серйозні порушення – нулювання ліцензії.

У Мінцифри пропонують встановити єдину ставку податку – 18% – й усунути подвійне оподаткування, яке роками створювало суперечки та судові спори. Одночасно зміниться і підхід до оподаткування виграшів: податок сплачуватиметься не з усієї суми виплати, а лише з реального доходу гравця, тобто з різниці між внесеними коштами і виграшем.

"Мінцифри готує законопроєкти, які кардинально змінять все еко-середовище галузі. Ми дуже сподіваємося, що всі запропоновані зміни будуть і в подальшому детально обговорюватись з учасниками ринку", – каже Когут.

В нас одна спільна мета – вивести ринок з тіні та зробити галузь більш прозорою. Зважене збалансоване регулювання та прозора, однозначно трактована система оподаткування можуть дати справжній поштовх до зростання ринку та відповідно – до збільшення податкових відрахувань. Олександр Когут президент Асоціації українських операторів грального бізнесу

Український ринок iGaming сьогодні генерує всього €1,4 млрд виручки на рік і має потенціал зростання до €3-4 млрд. Для порівняння: виручка індустрії гемблінгу у США у 2025 році становила $209,2 млрд, у ЄС – €130 млрд. Найбільші європейські ринки: Італія – €21 млрд, Велика Британія – €19,8 млрд, Німеччина – €14,4 млрд, Франція – €14 млрд.