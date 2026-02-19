Украïнцi грають в азартнi ігри менше, ніж європейці – голова профільної асоціації

Дослідження, проведене міжнародною компанією Kantar, зафіксувало низький показник лудоманії в Україні згідно з Problem Gambling Severity Index (PGSI). Це – універсальний базовий інструмент оцінки проблемної ігрової поведінки серед населення, визнаний у всьому світі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут в інтерв’ю УНІАН.

"Індекс PGSI в Україні – низький, від 0,85 до 1,03. Це відповідає категорії Low-Risk Gambling, тобто проблем лудоманії немає, якщо говорити про показники країни", – заявив він.

У пресслужбі асоціації додали, що у репрезентативному всеукраїнському дослідженні Kantar взяли участь чоловіки та жінки віком 18–69 років, які користувалися послугами гемблінгу протягом останніх тьох місяців. Онлайн-опитування тривалістю 20 хвилин проводилося на базі Kantar Access Panel.

Середній показник PGSI у світі, розрахований на основі аналізу 64 країн, становить 1,41%. Найвищі показники PGSI серед країн ЄС мають Італія (2,17%) та Велика Британія (2,5%).

На думку Когута, тему лудоманії в Україні вигідно роздмухувати нелегальним казино.

"Нелегалам вигідно показати в медіа масову лудоманію в країні, вигідно нагнітати істерику. Це ж кидає тінь на легальний ринок! У деяких країнах це вже було. Якщо затискати білих операторів, вводити ліміти, інші обмеження, що ми отримаємо на виході? Всі лудомани і всі підлітки опиняться в тіньовому секторі", – вважає голова асоціації.

Когут наголосив, що галузеві показники Problem Gambling в Україні будуть у майбутньому вимірюватися спільними зусиллями учасників ринку з певною систематичністю.

"Ми, звісно ж, хочемо, щоб усі ці галузеві показники чітко вимірювалися. Щоб була об’єктивна картинка, щоб галузь була відповідальною щодо гравців, щоб усі маркери галузі були під контролем. Тому що це – частина репутації галузі. Ми не хочемо, щоб нас звинувачували в тому, чого насправді немає", – додав він.

Президент асоціації нагадав, що дослідження, які в Україні проводилися раніше під патронатом МОЗ, також не підтвердили наявність лудоманії як проблеми для країни.

АУОГБ vs "нелегали"

Асоціація українських операторів грального бізнесу – незалежна саморегулівна організація, що об’єднує найбільших в Україні ліцензованих операторів гральної індустрії. Метою діяльності асоціації є сприяння розвитку легального ринку азартних ігор, формування прозорих правил роботи, підвищення стандартів відповідальної гри та протидія нелегальному гральному бізнесу.

За оцінками Kantar, Gradus та Factum, нелегальний сегмент українського грального ринку становить майже половину галузі – від 39 до 53%. Легальний ринок в Україні оцінюється приблизно у 59,6 млрд грн на рік, а нелегальний – від 37,72 до 66,53 млрд грн. 90% усіх нелегальних казино мають російське походження.

З 4 лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Міністерство цифрової трансформації, а з 21 березня функції регулювання галузі виконує новостворене агентство PlayCity, яке замінило колишню КРАІЛ.

Про PGSI

Problem Gambling Severity Index – міжнародний стандартизований інструмент для оцінки рівня ризику та тяжкості проблемної азартної поведінки у дорослого населення. Він вимірює рівень проблемної азартної поведінки в популяції (частка людей із помірним та високим ризиком лудоманії). Його головна мета – виявити ступінь ризику, що азартні ігри спричиняють фінансові, психологічні чи соціальні наслідки.

PGSI розраховується в результаті соціологічних опитувань, коли за допомогою групи запитань оцінюють поведінку людини за останні 12 місяців. За індексом PGSI виділяють чотири групи ризику: 0 балів – без ризику;1–4 бали – низький ризик; 5–7 балів – помірний ризик; ≥8 балів – ознаки проблемного гемблінгу.