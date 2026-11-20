Фінтех-компанія Revolut зіткнулася з посиленим тиском європейських регуляторів після того, як правоохоронці Італії та Швеції виявили, що російські відмивачі коштів та італійська мафія використовували застосунок для легалізації й переказу незаконних прибутків Європою. На тлі цих викриттів ситуацію в необанку вже взяло під моніторинг Європейське управління з питань запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AMLA).

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Розслідування в Італії та Швеції

У понеділок італійський суд перевів операції Revolut у країні під зовнішній регуляторний нагляд на 12 місяців через серйозні недоліки у системі контролю за відмиванням коштів.

Рішення ухвалили після розслідування фінансової поліції Італії, яке встановило, що прогалини в системі необанку дозволили 24 засудженим або підозрюваним особам приховати транзакції на суму 41,9 мільйона євро у період із 2021 по 2026 роки, попри те що інші банки подали щодо цих осіб 265 звітів про підозрілі операції.

У Швеції підрозділ фінансової розвідки під час аналізу підозрілих транзакцій, пов'язаних із відмиванням російських коштів на суму 2,9 мільярда шведських крон (259 мільйонів євро), встановив, що Revolut був одним із найпоширеніших інструментів для конвертації злочинних доходів у криптовалюту та виведення готівки за кордон — найчастіше до Литви та Ірландії.

У самій компанії заявили, що приймають рішення італійського суду, співпрацюють із владою, мають нульову толерантність до фінансових злочинів і постійно інвестують у посилення внутрішнього контролю.

Рекордні скарги у Великій Британії та попередні штрафи

У Великій Британії, де розташована штаб-квартира Revolut, клієнти фінтеху торік подали до Служби фінансового омбудсмена (FOS) 5 076 скарг на шахрайство та афери — найбільше серед усіх фінансових установ країни третій рік поспіль і вдвічі більше, ніж у багатьох традиційних банків, попри значно меншу кількість клієнтів.

Управління з фінансового регулювання і нагляду (FCA) закликало компанію посилити контроль, хоча частка скарг, вирішених омбудсменом на користь споживачів, суттєво знизилася і стала нижчою, ніж в інших банків.

Регуляторні претензії можуть ускладнити плани лондонської групи, яка налічує понад 80 мільйонів клієнтів і нещодавно була оцінена в 115 мільярдів доларів, вийти на 30 нових ринків і працювати у 70 країнах до 2030 року, про що на конференції Reuters у понеділок попередив керівник американського підрозділу Revolut Четін Дурансой.

Раніше компанія вже стикалася з обмеженнями — торік у Литві, де розташований її європейський хаб, влада оштрафувала групу на 3,5 мільйона євро за порушення правил боротьби з відмиванням грошей (після двох менших штрафів у 2022 році), Банк Англії затримував видачу банківської ліцензії, а Європейський центральний банк запроваджував обмеження на зростання через недостатній контроль ризиків під час запуску нових продуктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанії Трампа та російські олігархи фігурують у схемах відмивання грошей через Deutsche Bank. Витік внутрішніх документів банку засвідчив, що дві компанії президента США Дональда Трампа здійснювали мільйонні фінансові операції з фірмами, імовірно пов'язаними зі схемами відмивання коштів у Росії та Азербайджані, які привернули увагу фахівців із фінансового моніторингу.