Німецька ARX Robotics створить в Україні найбільший парк наземних військових роботів

Німецька компанія ARX Robotics отримала в Україні великий контракт на постачання безпілотних наземних систем Gereon. Проєкт передбачає формування найбільшого у світі парку військової робототехніки, який налічуватиме кілька сотень машин, що працюватимуть як єдина мережа.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Dev.ua з посиланням на пресреліз компанії.

Про парк бойових роботів

ARX Robotics повідомила, що новий контракт в Україні є третім етапом розширення парку наземних безпілотних систем Gereon, які використовуються в країні з початку року. Усі платформи об’єднані через операційну систему Mithra OS, яка інтегрує автономні функції, сенсори та відкриті інтерфейси, дозволяючи координувати роботу великої кількості машин у динамічних бойових умовах. Це скорочує час реакції, спрощує логістику та підвищує стійкість наземних операцій.

Компанія підкреслює, що проєкт охоплює не лише постачання техніки, а й масштабування безпілотних наземних операцій. Мережевий парк GEREON планується застосовувати у різних військових сферах - від логістики та евакуації до розвідки та роботи поблизу лінії фронту, де ризики для особового складу є найвищими.

Важливою складовою угоди є локалізація виробництва. Частина складання систем вже налагоджена на заводі ARX Robotics в Україні, а місцеві постачальники та партнери поступово нарощують власні потужності. Така модель поєднує європейські та українські виробничі ланцюжки, прискорює поставки, підвищує стійкість логістики та сприяє поступовому перенесенню ключових компетенцій усередину країни.

У компанії наголошують, що великий контракт є "кредитом довіри" і відкриває шлях для масштабної подальшої співпраці між Німеччиною та Україною у сфері роботизованих систем. Для української оборонної промисловості це не лише посилення фронту сьогодні, а й шанс розвивати власну школу інженерів і виробництво автономних наземних платформ.

Про компанію

ARX Robotics позиціонує себе як одного з провідних європейських розробників безпілотних наземних платформ. Компанія створює лінійку UGV Gereon та операційну систему Mithra OS, яка поєднує штучний інтелект, сенсорні технології та програмно визначену автономність. Її рішення вже застосовуються кількома європейськими арміями, а також в Україні, забезпечуючи не лише захист військових на полі бою, а й посилюючи стратегічну автономію Європи у сфері оборонних технологій.

У 2025 році ARX Robotics відкрила український офіс і стала резидентом "Дія.City", плануючи перенести в Україну частину виробничих процесів та розробки. Минулого року компанія оголосила про успішне закриття початкового раунду фінансування Seed Round на суму 9 млн євро - найбільшого на сьогодні для європейської компанії у сфері оборонних технологій.

Нагадаємо, програма "Армія дронів.Бонус" розширюється і тепер військові підрозділи зможуть обмінювати зароблені бойові бали на наземні роботизовані комплекси.