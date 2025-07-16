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Переправляли українців до ЄС: в Україні розшукали активи транснаціональної злочинної групи

АРМА
АРМА розшукала активи учасників транснаціональної злочинної групи, причетної до незаконного переправлення українців до ЄС

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи учасників транснаціональної злочинної групи, причетної до незаконного переправлення українців до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

За інформацією слідства, група осіб організувала канал незаконного переправлення громадян України через державний кордон до країн ЄС за грошову винагороду. 

У рамках досудового розслідування АРМА було доручено здійснити розшук активів фігурантів кримінального провадження.

Що знайшли

Так, фахівці АРМА виявили та розшукали:

  • 10 об’єктів нерухомості; 
  • 10 автомобілів;
  • 8 земельних ділянок;
  • гроші на рахунках в банках на більш як 100 тис. гривень;
  • цінні папери на понад 60 тис. гривень;
  • криптовалютні активи на суму близько 10 тис. доларів США.

Значна частина виявлених активів — нерухомість, автотранспорт і земельні ділянки — була зареєстрована за фігурантами кримінального провадження як в Україні, так і в державах-членах ЄС. Крім того, зазначені особи є власниками компаній як на території України, так і за кордоном.

Інформацію про розшукане майно вже передано правоохоронним органам для вирішення питання щодо накладення арешту на ці активи.

Раніше АРМА розшукало “відмиті” активи злочинної групи, що ухилялись від сплати податків на понад 38 млн грн.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Автор:
Світлана Манько