Понад 326 мільярдів гривень: цьогоріч українці задекларували на 49% більше доходів

Державна податкова служба підбила підсумки кампанії декларування доходів громадян за 2024 рік. Українці задекларували рекордну суму – 326 мільярдів гривень, що на 107 мільярдів більше, ніж у попередньому році.

Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

Усього було подано понад 170 тисяч декларацій. За їх результатами громадяни самостійно визначили до сплати 8,1 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та понад 1,5 мільярда гривень військового збору.

Найбільше доходів задекларували мешканці Києва – 156 мільярдів гривень. На другому місці — Дніпропетровська область із майже 30 мільярдами, далі Львівщина – 18,2 мільярда, та Київська область – 17,5 мільярда гривень.

Серед джерел доходів, які громадяни декларували найчастіше, перше місце посіли іноземні доходи – 34,2 мільярда гривень. Також значні обсяги задекларовані як спадщина та дарування (13,6 млрд грн), доходи від продажу рухомого і нерухомого майна (6,8 млрд грн), інвестиційні доходи (4,9 млрд грн), інші оподатковувані доходи (4 млрд грн) та доходи від оренди майна (3,4 млрд грн).

Кількість громадян, які задекларували доходи понад 1 мільйон гривень, зросла на 6,6 тисяч – до понад 17 тисяч осіб. Сукупно мільйонерами задекларовано 253,6 мільярда гривень доходів. Податкові зобов’язання, визначені ними до сплати, становлять 8,7 мільярда гривень.

Абсолютним рекордсменом став мешканець Києва, який самостійно визначив до сплати понад 4,6 мільярда гривень ПДФО та військового збору.

Крім того, понад 53 тисячі громадян скористалися правом на податкову знижку. Загальна сума повернень із бюджету становитиме 330 мільйонів гривень, що на 36 мільйонів більше, ніж торік.

У податковій зазначають, що цьогорічна кампанія демонструє зростання податкової культури серед громадян та їх розуміння важливості сплати податків для зміцнення державної економіки.

Додамо, що згідно з податковими деклараціями в Україні вже понад 3000 мільйонерів, наймолодшому з них всього три роки