Профспілки вчителів США уклали партнерства з Microsoft, OpenAI та Anthropic для масштабного впровадження ШІ в освіту

На тлі стрімкого зростання популярності штучного інтелекту в освіті американські профспілки вчителів уклали багаторічні угоди з провідними технологічними корпораціями для створення системи підготовки педагогів до роботи з новими інструментами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ABC News.

Microsoft, OpenAI та Anthropic інвестують понад $23 млн у навчання освітян, надаючи фінансову та технічну підтримку Американській федерації вчителів (AFT) — другій за розміром профспілці у США, яка представляє понад 1,7 млн педагогів.

Згідно з угодою, Microsoft надає $12,5 млн протягом п’яти років, OpenAI — $8 млн у фінансуванні та ще $2 млн у технічних ресурсах, а Anthropic — $500 тис.

Кошти буде спрямовано на створення AI Training Hub у Нью-Йорку, що запропонує вчителям онлайн та офлайн-тренінги з використання штучного інтелекту. Протягом п’яти років планується відкрити ще два центри та підготувати 400 тис. педагогів.

Президентка AFT Ренді Вайнґартен зазначила, що ініціатива стала відповіддю на відсутність державного фінансування: "Ніхто інший не допомагає нам у цьому. Саме тому ми вирішили співпрацювати з найбільшими корпораціями світу. Ми прийшли до них — не вони до нас".

Паралельно National Education Association (NEA) — найбільша профспілка вчителів США, що об’єднує понад 3 млн членів, — уклала окрему угоду з Microsoft. Компанія надала грант у $325 тис. для розробки "мікросертифікацій" з основ ШІ — коротких онлайн-курсів, розрахованих на щонайменше 10 тис. учасників протягом цього навчального року.

Обидві профспілки наголошують, що програми навчання розробляють самі освітяни — незалежно від корпорацій. Курси включають питання етики, безпеки та конфіденційності поряд із практичними навичками використання ШІ.

Ініціатива відповідає політиці федерального уряду, який створив AI Education Task Force для залучення приватного капіталу у підготовку кадрів і досягнення "глобального лідерства США у сфері штучного інтелекту".

Технологічні компанії активно реагують:

Microsoft оголосила про $4 млрд інвестицій у навчальні програми, дослідження та безкоштовний доступ до Copilot для шкіл і коледжів штату Вашингтон.

Google пообіцяла $1 млрд на розвиток Gemini for Education та проєктів із підготовки кадрів до роботи з ШІ.

Директор Центру оновлення публічної освіти Робін Лейк застерігає, що подібні партнерства мають залишатися зосередженими на інтересах учителів і студентів: "Це приватні ініціативи компаній, які мають власні комерційні інтереси. Важливо, щоб саме освітяни визначали цілі співпраці".

CEO Microsoft Бред Сміт погоджується, що "здоровий скепсис" є необхідним: "Потрібно уважно стежити за можливими непередбаченими наслідками. Це лише початок шляху".

Зростання використання ШІ у школах створює як нові можливості, так і виклики. Вчителі, які вже пройшли пілотні тренінги AFT, зазначають, що ШІ здатен значно скоротити час на підготовку уроків, переклад матеріалів та створення інтерактивних навчальних ресурсів.

Як підсумувала одна з учасниць пілотної програми, "коли бачиш, як це працює, вже неможливо повернутися до старих методів".