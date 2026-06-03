Ринок ломбардів скоротився до історичного мінімуму, але клієнтів не меншає: скільки видали кредитів

Станом на травень 2026 року в Україні працює лише 97 ломбардів – це найменша кількість за останні роки. Ще на початку 2024-го їх було 123, а до повномасштабного вторгнення на ринку працювали майже три сотні учасників. Водночас обсяги кредитування не падають: у першому кварталі 2026 року ломбарди видали позик на 3,89 млрд грн, що майже на 49% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Delo.ua дослідило причини такої динаміки.

За даними Національного банку України, станом на 1 квітня 2026 року десять найбільших ломбардів контролюють близько 70% активів усього сектору. Загальний обсяг активів ломбардів при цьому залишається відносно невеликим – близько 4,7 млрд грн. Для порівняння: у банківському секторі 10 найбільших установ контролюють 77,3% активів, у фінансових компаніях – 68,6%, а серед страховиків – 63%. Тобто рівень концентрації на ломбардному ринку не відрізняється від інших сегментів фінансового сектору.

Протягом 2025 року ломбарди видали українцям кредитів під заставу майже на 17 млрд грн. Лише у четвертому кварталі минулого року сума нових кредитів перевищила 4,47 млрд грн. Загальна сума нарахованих відсотків за користування кредитами за рік перевищила 4,3 млрд грн, тоді як активи всього сектору на кінець 2025 року становили понад 4,28 млрд грн.

Ринок демонструє високу концентрацію: кілька великих гравців фактично формують основну частину обсягів, зокрема:

"Скарбниця"

ТОВ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС"

“Перший Ломбард”;

“Донкредит”;

“Капітал”;

“Золота Фортеця”;

“Смарт”.

Одразу кілька ломбардів мають активи понад 400 млн грн. Найбільший із них – ТОВ “Ломбард №1” акумулював майже 483 млн грн активів.

Водночас ломбардний сектор структурується і постійно зменшується кількість учасників: за 2024-2025 роки закрилося або припинило діяльність понад 20 ломбардів. Частина з них не витримала конкуренції, регуляторних вимог та зміни поведінки клієнтів.

Чому кількість ломбардів зменшується, а доходи зростають

Поточне скорочення кількості учасників є закономірним етапом дорослішання ринку, розповіли представники однієї з найбільших мереж ломбардів України “Скарбниця” у коментарі Delo.ua.

“Ринок ломбардного кредитування переходить від екстенсивного росту до інтенсивного. Кількість учасників зменшується не через якусь одну причину, а через комплексну зміну правил гри”, – зазначили в компанії.

Головними чинниками учасники ринку називають посилення регуляторних вимог після переходу нагляду за небанківським сектором до Національного банку України. Зросли вимоги до фінансового моніторингу, розкриття кінцевих бенефіціарів, захисту персональних даних, прозорості умов кредитування та стандартів реклами. Паралельно збільшилося операційне навантаження, зокрема витрати на безпеку, енергонезалежність відділень, впровадження IT-систем та функції комплаєнсу.

“Залишаються ті компанії, які здатні інвестувати в технології, системи звітності та захист клієнтських даних. Консолідація – це природний наслідок того, що ринок стає прозорішим і цивілізованішим”, – наголошують у “Скарбниці”.

Оцінка застави в умовах війни

Одним із серйозних викликів залишається точна оцінка дорогоцінних металів і техніки. За словами представників мережі ломбардів “Скарбниця”, найбільші труднощі пов’язані з підробками ювелірних виробів. Компанія активно інвестує в сучасне обладнання та підвищення кваліфікації експертів, щоб мінімізувати ризики.

“Ми намагаємося пропонувати клієнту максимально обґрунтовану суму кредиту. Зростання витрат на безпеку та автономність частково компенсується ефектом масштабу національної мережі, тому нам вдається зберігати конкурентний рівень оцінки застави”, – розповіли в прес-службі.

При цьому останнім часом сезонність попиту українців на послуги ломбардів змінилася. Якщо раніше піки традиційно припадали на передноворічний період і кінець літа, то сьогодні звернення все частіше залежать від макроекономічних коливань.

У “Скарбниці” також зазначили головну перевагу ломбардного кредитування порівняно з мікрофінансовими організаціями: “Ризик клієнта суворо обмежений предметом застави. Немає колекторського тиску і накопичення непідйомного боргу. Ломбард – це прозорий інструмент швидкої ліквідності для короткострокових касових розривів”.

Притому представники “Скарбниці” визнають, що прибутковість знизилася через зростання витрат на безпеку, автономність та регуляторну звітність. Впливають також міграційні та демографічні процеси. Однак за рахунок масштабу бізнесу та оптимізації витрат мережа зберігає позитивний фінансовий результат.

Прибутковість ломбардного бізнесу

Ломбардний сектор залишається прибутковим, зазначили в НБУ. За підсумками першого кварталу 2026 року ломбарди отримали 69 млн грн чистого прибутку - це найкращий показник за весь період повномасштабної війни:

прибутковими були 78% установ;

рентабельність активів склала 6,1%;

рентабельність капіталу – 29,4%.

Як змінився клієнт ломбарду

Після початку повномасштабного вторгнення середня сума ломбардного кредиту зросла удвічі: з приблизно 2 тисяч гривень у 2021 році до майже 4 тисяч гривень у 2025-му. Структура застави залишається стабільною: переважно ювелірні вироби з дорогоцінних металів і каміння.

Також Національний банк стежить за дотриманням прав споживачів. Наразі регулятор не фіксує системних маніпуляцій з оцінкою застави чи прихованих платежів. Ломбардні кредити традиційно мають досить просту та прозору структуру порівняно з іншими видами кредитування.

Водночас Національний банк України готує новий нормативний акт щодо договорів ломбардного кредитування. Документ має уніфікувати умови договорів, встановити чіткі вимоги до розкриття інформації для клієнтів та заборонити недобросовісні умови й приховані комісії, не передбачені договором.

За оцінкою НБУ, ключовою перевагою ломбардного кредитування регулятор вважає низький кредитний ризик. У першому кварталі 2026 року коефіцієнт покриття кредитів заставою зріс до 125%. Завдяки повному забезпеченню заставою ризик неповернення залишається мінімальним.