Російський дрон атакував елеватор у Миколаєві

Вранці 9 вересня російський реактивний дрон влучив у виробничі потужності елеватора агрохолдингу “Прометей” у Миколаєві. Внаслідок атаки пошкоджено зерносховище, зерносушарку, складські приміщення, автомобільну вагову та лабораторію, а також автопарк сільськогосподарської техніки. Усі працівники підприємства залишилися живими.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

У Миколаєві пошкоджено елеватор

За даними компанії, близько 6:30 безпілотник влучив безпосередньо в територію виробничого комплексу. Напередодні, 8 вересня, протягом дня над елеваторами Prometey фіксували розвідувальний дрон. У компанії вважають, що така послідовність подій може свідчити про попередню розвідку об’єкта та спланований характер атаки.

Внаслідок удару пошкоджено зерносховище, зерносушарку, складські приміщення, автомобільну вагову та будівлю лабораторії. Руйнувань також зазнав автопарк сільськогосподарської техніки.

Попри масштаб пошкоджень, під час атаки ніхто з працівників підприємства не постраждав.

Це вже другий удар по виробничих потужностях агрохолдингу за короткий час. Раніше російські безпілотники атакували елеватор "Лебедин" на Сумщині, де також було знищено частину інфраструктури.

"Зруйнувати наші потужності - не означає зупинити Prometey. Ми залишаємося в Україні, продовжуємо працювати і будемо відновлювати те, що втратили", - заявив Гороян.

Наразі фахівці компанії працюють на місці, фіксують пошкодження та оцінюють масштаби збитків. Усі зруйновані та пошкоджені об’єкти планують документально й юридично зафіксувати.

У Prometey зазначили, що підприємство продовжує працювати.

Нагадаємо, у вересні в порту Одеси внаслідок дронової атаки пошкоджено зерновий термінал “Укрелеваторпром”, що належить американській агропромисловій корпорації ADM (Archer Daniels Midland).