Внаслідок російської дронової атаки на Кременчук 18 листопада був зруйнований склад Кременчуцького комбінату хлібопродуктів (КХП), а в адмінбудівлі підприємства вибило вікна. Подальша робота заводу наразі під питанням

Як пише Dilo,про це повідомив в.о. директора комбінату Віктор Коваль у коментарі "Суспільному".

Деталі влучання та наслідки

За словами керівника підприємства, російський безпілотник влучив у склад готової продукції о 18:20, після чого на об’єкті спалахнула пожежа. У приміщенні зберігалися:

жито та зернові;

відходи переробки зерна.

"Пошкодження суттєві. Людських жертв немає, слава Богу, а так ви самі бачите, що склад зруйнований", — зазначив Віктор Коваль.

Що відбувається зараз

На території Кременчуцького КХП триває ліквідація наслідків обстрілу, до якої залучені працівники підприємства та комунальні служби.

Чи зможе комбінат, який спеціалізувався на переробці жита на борошно, відновити виробничий процес — наразі невідомо.

Комунальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: Суспільне Полтава

Нагадаємо, раніше російські дрони пошкодили Ніжинський жиркомбінат на Чернігівщині. Через наслідки ударів 10 листопада підприємство було змушене зупинити виробництво олії та шроту.