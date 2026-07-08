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Румунія, Болгарія і Туреччина посилять протимінний захист та безпеку газопроводів у Чорному морі

міна
Три країни НАТО посилюють оборону в Чорному морі

Під час саміту НАТО в Анкарі Румунія, Болгарія та Туреччина домовилися суттєво розширити повноваження спільної оперативної групи, яка займається знешкодженням плавучих мін у Чорному морі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters.

Три причорноморські держави Альянсу створили цю оперативну групу з розмінування у 2024 році для протидії загрозам, що виникли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За час своєї роботи союзники нейтралізували понад 150 плавучих мін на ключових торговельних шляхах, причому більшу частину з них знешкодила Туреччина.

Захист енергетики та зв'язку

На нинішньому саміті в Анкарі сторони ухвалили рішення вийти за рамки суто протимінної діяльності. Нові місії охоплюватимуть захист критичних об'єктів, серед яких енергетичні потужності, телекомунікаційні мережі та підводні трубопроводи.

Такий крок є стратегічно важливим, оскільки всі три країни мають власні проєкти з розвідки або видобутку газу в Чорному морі.

Зокрема, румунський глибоководний проєкт Neptun Deep планується ввести в експлуатацію у 2027 році. Це дозволить Бухаресту стати найбільшим виробником природного газу в Європейському Союзі.

Румунія, яка має 650 кілометрів сухопутного кордону з Україною, регулярно стикається з безпековими викликами.

Протягом останніх років російські безпілотники неодноразово порушували її повітряний простір, а дрейфуючі міни створювали постійну небезпеку для судноплавства та енергетичних маршрутів.

Нагадаємо, 7 червня армія РФ завдала ударів по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору.

Автор:
Тетяна Бесараб
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