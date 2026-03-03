Запланована подія 2

Sense Bank торік наростив роздрібні кредити на 43% і планує їх подвоїти у 2026-му

sense bank
Аналіз показав, що середній вік клієнта "Сенсу" – 35–50 років / Sense Bank

Державний Sense Bank продемонстрував стрімку динаміку у роздрібному кредитуванні за підсумками 2025 року. Портфель банку зріс на 43%, що суттєво перевищує середньоринковий показник у 34% (згідно з даними НБУ).

Як пише Delo.ua, про це розповіла членкиня правління, директорка блоків IT, роздрібного бізнесу та диджиталізації Sense Bank Інна Тютюн в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За її словами, основний внесок у зростання забезпечили кредитні картки та активне розширення споживчого кредитування завдяки оновленим процесам оформлення товарних кредитів і запуску широкої лінійки продуктів із розстрочки.

Позитивна динаміка стала результатом комплексного перезапуску продуктової лінійки, змін у підходах до продажів та оновлення системи мотивації персоналу після націоналізації банку. Це дозволило суттєво прискорити відновлення портфеля.

Тютюн розповіла, що у 2023 році обсяг роздрібних продажів становив лише 100 млн грн, а за підсумками 2025 року він зріс до 8,2 млрд грн. У бюджеті на 2026 рік банк передбачив подальше дворазове зростання та вже рухається до цієї цілі.

"Аналіз показав, що середній вік нашого клієнта – 35–50 років. Тому наше стратегічне завдання на 2026 рік – омолодити клієнтську базу. Для цього ми запустили дитячу карту "TRY" та першими на ринку впровадили сімейний підхід до обслуговування", – зазначила вона.

За словами Тютюн, банківський ринок уже значною мірою поділений між гравцями, тому стратегія Sense Bank полягає у тому, щоб спочатку стати для клієнтів "другою карткою" завдяки інноваційним сервісам, а згодом – основним банком завдяки якості обслуговування.

Аналіз портфеля показав, що найбільший внесок у зростання зробили саме карткові продукти та споживчі кредити. Такий фокус дозволяє банку посилювати позиції в роздрібному сегменті та адаптуватися до змін поведінки клієнтів у цифровому середовищі.

Нагадаємо, раніше він називався "Альфа-Банк Україна". У липні 2023 року його було націоналізовано та передано у власність держави в особі Міністерства фінансів України. Після цього він продовжив роботу під брендом Sense Bank.

Банк обслуговує роздрібних, корпоративних і МСБ-клієнтів, розвиває цифрові сервіси, карткові продукти та споживче кредитування.

Sense Bank входить до переліку системно важливих банків України за класифікацією НБУ.

Автор:
Майя Калина